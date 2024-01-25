عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بالأقصر تعقد ندوة تعريفية عن منظومة التأمين الصحي الشامل

صدى البلد

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر الندوة التعريفية بعنوان التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل ودور  هيئة الرعاية الصحية بها  بنادي المدينة المنورة بالأقصر وذلك في اطار تضافر أجهزة الدولة بالتعاون المستمر من أجل تقديم حياة صحية أفضل للمواطن المصري.

تقدم بإلقاء المحاضرات الدكتور  أحمد عاشور المشرف العام على التواصل المجتمعي والتعاون مع جهات الإدارة المحلية برئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية بإلقاء محاضرة عن ( التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل ورؤية ورسالة هيئة الرعاية الصحية ).


وأكد  صلاح رشوان في كلمته أهمية الدعم المجتمعي الذي تقدمة  وزارة الشباب والرياضة في إقامة الندوات التوعوية في شتي المجالات وجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية  والاهتمام بصحة الفرد والمجتمع  وأشاد بنجاح  المبادرات الرئاسية والخدمات الصحية والتوعوية التي تهتم بصحة المواطنين ودور منظومة التأمين الصحي الشامل التي تهتم بتقديم أفضل خدمة ذات جودة ورعاية صحية متقدمة.
 

انطلاق 40 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر

إعادة إعمار منازل الأولى بالرعاية لحمايتهم من برد الشتاء في الأقصر

وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة و عمر حرزالله مدير إدارة شباب الأقصر  والعاملين بالهيئات الشبابية والرياضية وأعضاء الكيانات الشبابية.

 

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور صبحي وزير الشباب والرياضة و المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر  وصلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية. 

الأقصر الإدارة المحلية التأمين الصحي الشام التامين الصحي الشامل الهيئات الشبابية والرياضية الهيئة العامة للرعاية الصحية الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع كبير لـ الدولار بعد صدور بيانات مفاجئة عن أكبر اقتصاد بالعالم

طبيب ريهام سعيد يرد عليها بصور مفاجئة قبل عمليات التجميل

الأهلي يعلن التعاقد مع مهاجم جديد | تفاصيل

أمطار شديدة | إعلان رسمي من الأرصاد

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال الساعات المقبلة

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 |تفاصيل

مصر أكبر منكم| السيسي يلقن نتنياهو درساً لن ينساه.. كواليس رفض الرئيس مكالمات زعيم إسرائيل

ننشر أسماء كبار المسئولين المتهمين في قضية وزارة التموين.. مستندات

ترشيحاتنا

الشناوي يخضع لعملية بالكتف ويغيب عن الملاعب 3 شهور

تحذير عاجل من الأرصاد.. أبرد ليالي طوبة والأمطار تضرب القاهرة والمحافظات

نانت الفرنسي يعلن عن عروض مغرية لضم مصطفى محمد من الدوري الإنجليزي

اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم شعفاط بالقدس

لأول مرة منذ 20 عاما.. اليوان يوجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

طفل أزهري عمره 7 سنوات يحفظ 10 متون شرعية وعربية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدأ التأهيل بالفعل| رسائل نارية من صلاح ووكيله.. لماذا اعتذر كلوب للشعب المصري؟

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن | اعرفي المقادير

بدون بطانة|غادة عبدالرازق تثير الجدل بملابس لافتة خلال مشاركتها بأسبوع الموضة بباريس.. شاهد

قصير فوق الركبة.. إلهام شاهين تشعل السوشيال ميديا بالأردن

فيديو

تفاصيل مقترح تحريك سعر رغيف العيش

سر تحريك ساعة يوم القيامة

آخرهم إمام عاشور.. الإصابات تضرب منتخب مصر

كنت متجوزة| بسمة وهبة تبعث رسالة لفنانة بعد انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ