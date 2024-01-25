الشباب والرياضة بالأقصر تعقد ندوة تعريفية عن منظومة التأمين الصحي الشامل

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر الندوة التعريفية بعنوان التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل ودور هيئة الرعاية الصحية بها بنادي المدينة المنورة بالأقصر وذلك في اطار تضافر أجهزة الدولة بالتعاون المستمر من أجل تقديم حياة صحية أفضل للمواطن المصري.

تقدم بإلقاء المحاضرات الدكتور أحمد عاشور المشرف العام على التواصل المجتمعي والتعاون مع جهات الإدارة المحلية برئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية بإلقاء محاضرة عن ( التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل ورؤية ورسالة هيئة الرعاية الصحية ).



وأكد صلاح رشوان في كلمته أهمية الدعم المجتمعي الذي تقدمة وزارة الشباب والرياضة في إقامة الندوات التوعوية في شتي المجالات وجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية والاهتمام بصحة الفرد والمجتمع وأشاد بنجاح المبادرات الرئاسية والخدمات الصحية والتوعوية التي تهتم بصحة المواطنين ودور منظومة التأمين الصحي الشامل التي تهتم بتقديم أفضل خدمة ذات جودة ورعاية صحية متقدمة.



وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة و عمر حرزالله مدير إدارة شباب الأقصر والعاملين بالهيئات الشبابية والرياضية وأعضاء الكيانات الشبابية.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور صبحي وزير الشباب والرياضة و المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وصلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية.