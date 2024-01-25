رياضة الأقصر: دوري ثقافي في المعلومات العامة بمركز شباب الزينية قبلي

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر مسابقة دورى ثقافى في المعلومات العامة للشباب وذلك ضمن خطة نشاط مركز شباب الزينية قبلي.



يهدف دوري المعلومات العامة الي تزويد قاعدة المعلومات لدي الشباب والنشء وتزويد الادراك في البحث عن المعلومات في جميع المجالات وتنمية وعيهم وإذكاء روح المنافسة بين الشباب، وبث روح التنافس والمثابرة في تحصيل العلم وما هو مفيد لهم، استغلال وقت الشباب بما يعود عليهم بالنفع للفرد والمجتمع.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضه والمستشار مصطفي الهم محافظ الاقصر و صلاح محمد رشوان مدير عام الشباب والرياضة و الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب ومحمد فتحي مدير إدارة شباب الزينية وفريق عمل الإدارة.