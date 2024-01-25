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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خناقة في شهر العسل بين زوجين تطورت للطلاق |تفاصيل

شهر العسل
شهر العسل

في واقعة غريبة أخذ عريس هندي زوجته إلى رحلة دينية لقضاء شهر العسل، مما أدى إلى خلافات بينهما أدت إلى طلب الطلاق بعد اسبوع من الزواج فقط.

 

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وذكرت وسائل إعلام هندية أن العروس تقدمت بالطلاق بعد 10 أيام فقط من الزفاف لأن زوجها أخلف وعده معها بالسفر إلى منطقة غوا لقضاء شهر العسل وبدلًا من ذلك، أخذها العريس إلى أيوديا وفاراناسي في رحلة دينية.

 

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام هندية، أن العروس أرادت  السفر إلى الخارج لقضاء شهر العسل، وأكدت في دعوى الطلاق أنها وزوجها يعيشان حياة مرفهة ويمكنهما بسهولة السفر إلى الخارج لقضاء شهر العسل ومع ذلك، أخلف عريسها وعده لها بالسفر إلى منطقة غوا السياحية، وأنه يجب عليه رعاية والديه حسب تأكيده لها ومقترحًا القيام بزيارة الأماكن الدينية بدلًا من شهر العسل.

 

وكان الزوجان اتفقا قبيل الزفاف على زيارة غوا وأماكن أخرى في جنوب الهند لقضاء شهر العسل غير أن خططهما انقلبت رأسًا على عقب قبل يوم واحد فقط من رحلتهما المقررة، فقام العريس بتغيير خططه في زيارة غوا مقرراً الذهاب في جولة دينية إلى أيوديا وفاراناسي بدلًا من ذلك، معللًا السبب أن والدته أعربت عن رغبتها بالقيام بتلك الرحلة وهو الأمر الذي لا يمكنه رفضه.

 

ورغم خيبة أملها، لم تثر العروس أي مشكلة بل ذهبت مع زوجها وعائلته في الرحلة الدينية، ولكن بعد أيام من عودتها، اتخذت قرارها، وذكرت أن زوجها أعطى الأولوية لعائلته عليها، فقررت طلب الطلاق. 

شهر العسل

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