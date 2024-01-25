هادي خشبة: جماهير الكرة المصرية كانت تتمنى أداء أفضل للمنتخب بأمم إفريقيا

قال هادي خشبة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن أداء المنتخب المصري خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية ليس على المستوى المطلوب.



وأضاف هادي خشبة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، على قناة "إم بي سي مصر": "جماهير الكرة المصرية كانت تتمنى أداء أفضل للمنتخب في بطولة أمم افريقيا".

وأردف: "منتخب مصر ليس مجرد منتخب عادي يشارك في البطولة، لأنهحقق بطولات أفريقية كثيرة، وله وزنه وتاريخه في أفريقيا"، لافتا إلى أن منتخب مصر لم يقدم العرض الفني اللائق والمرتبط بسمعته التاريخية في القارة".