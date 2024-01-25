عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هادي خشبة: جماهير الكرة المصرية كانت تتمنى أداء أفضل للمنتخب بأمم إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

قال هادي خشبة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن أداء المنتخب المصري خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية ليس على المستوى المطلوب.

txt

خلع في الكتف.. ميدو يكشف حقيقة هروب الشناوي من منتخب مصر

txt

مدرب منتخب مصر لليد : فوزنا على تونس عن جدارة..والجماهير كلمة السر


وأضاف هادي خشبة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، على قناة "إم بي سي مصر": "جماهير الكرة المصرية كانت تتمنى أداء أفضل للمنتخب في بطولة أمم افريقيا".

 

وأردف: "منتخب مصر ليس مجرد منتخب عادي يشارك في البطولة، لأنهحقق بطولات أفريقية كثيرة، وله وزنه وتاريخه في أفريقيا"، لافتا إلى أن منتخب مصر لم يقدم العرض الفني اللائق والمرتبط بسمعته التاريخية في القارة".

منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع كبير لـ الدولار بعد صدور بيانات مفاجئة عن أكبر اقتصاد بالعالم

طبيب ريهام سعيد يرد عليها بصور مفاجئة قبل عمليات التجميل

الأهلي يعلن التعاقد مع مهاجم جديد | تفاصيل

أمطار شديدة | إعلان رسمي من الأرصاد

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال الساعات المقبلة

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 |تفاصيل

مصر أكبر منكم| السيسي يلقن نتنياهو درساً لن ينساه.. كواليس رفض الرئيس مكالمات زعيم إسرائيل

ننشر أسماء كبار المسئولين المتهمين في قضية وزارة التموين.. مستندات

ترشيحاتنا

الشناوي يخضع لعملية بالكتف ويغيب عن الملاعب 3 شهور

تحذير عاجل من الأرصاد.. أبرد ليالي طوبة والأمطار تضرب القاهرة والمحافظات

نانت الفرنسي يعلن عن عروض مغرية لضم مصطفى محمد من الدوري الإنجليزي

اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم شعفاط بالقدس

لأول مرة منذ 20 عاما.. اليوان يوجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

طفل أزهري عمره 7 سنوات يحفظ 10 متون شرعية وعربية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدأ التأهيل بالفعل| رسائل نارية من صلاح ووكيله.. لماذا اعتذر كلوب للشعب المصري؟

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن | اعرفي المقادير

بدون بطانة|غادة عبدالرازق تثير الجدل بملابس لافتة خلال مشاركتها بأسبوع الموضة بباريس.. شاهد

قصير فوق الركبة.. إلهام شاهين تشعل السوشيال ميديا بالأردن

فيديو

تفاصيل مقترح تحريك سعر رغيف العيش

سر تحريك ساعة يوم القيامة

آخرهم إمام عاشور.. الإصابات تضرب منتخب مصر

كنت متجوزة| بسمة وهبة تبعث رسالة لفنانة بعد انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ