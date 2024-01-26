إعلامي جزائري: بلماضي ومحرز يتحملان خروج الجزائر من دور المجموعات

أكد الإعلامي الجزائري خالد معزوزي، أن لاعبي والجهاز الفني لمحاربي الصحراء يتحملون الخروج من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية.

وقال معزوزي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة الزمالك: "نجوم منتخب الجزائر كانوا بعيدين عن مستواه خاصة رياض محرز وعيسي ماندي، وإدارة جمال بلماضي للمباريات لم تكن جيدة على الاطلاق، ورياض محرز خيب آمال الجماهير الجزائرية فهو لم يقدم المستوى المعهود له منذ موسم 2020".

وأضاف: "جمال بلماضي يتحمل جزء كبير من مسؤولية خروج الجزائر لكأس أمم أفريقيا، وكان هناك أزمة ثقة بين اللاعبين إلى جانب وجود العديد من اللاعبين الذين أصبحوا لا يستطيعوا تقديم مردود مع المنتخب أكثر من ذلك".