اعترافات مثيرة للخلية الإرهابية في الكويت وعلاقتهم بداعش

نقلت صحيفة القبس عن مصادر مطلعة قول إن المتهمين الثلاثة الذين يحملون الجنسية التونسية اعترفوا أثناء التحقيقات أنهم متعاطفون منذ فترة طويلة مع تنظيم داعش، وخططوا لتفيذ عملية إرهابية في مساجد وحسينيات.



وبينت المصادر أن المتهمين أكدوا أثناء التحقيقات أنهم وضعوا خطة لتنفيذ مخططهم الإجرامي خلال الأيام المقبلة، إلا أن القبض عليهم حال دون تنفيذ جرائمهم.



وقال المصدر إن المتهمين أكدوا أنهم بعد تجنيدهم، كانوا يتواصلون منذ فترة طويلة مع قيادات تنظيم داعش في الخارج وذلك عبر تطبيق تليجرام حتى لا ينكشف أمرهم، وكانوا يتلقون التعليمات بصفة يومية من قيادات داعش.



وذكرت المصادر أن النيابة العامة طلبت من وزارة الداخلية البحث والتحري عما إذا كان هناك متهمون آخرون يحملون نفس الفكر، وجرى تفتيش هواتف المتهمين ومساكنهم وتم استدعاء أشخاص على صلة بهم للتحقيق معهم ومعرفة هل هم ضالعون في الجريمة نفسها أم لا ؟ ، وهل كانوا على بهذا المخطط أم لا.



وفي حين لفت المصدر إلى أن المتهمين الثلاثة محبوسون على ذمة القضية حالياً، كشف عن 20 شخصاً مشتبه بأن علاقة تربطهم بالخلية الإرهابية وتم وضعهم تحت المراقبة، ولا تزال التحقيقات جارية