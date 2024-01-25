الأمين العام لجائزة الشيخ زايد: سعداء بالمشاركة في معرض القاهرة للكتاب

تحدث الدكتور على بن تميم رئيس مركز أبو ظبي للغة العربية والأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب، عن المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب.



وقال الدكتور على بن تميم رئيس مركز أبو ظبي للغة العربية والأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، على قناة "إم بي سي مصر": "سعداء بالمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يجمع العديد من الكُتاب والمفكرين ودور النشر".

وأضاف: "قبل أن أتحدث عن الغيرة يجب أن نعرف مكانتها في الثقافة الإنسانية والعربية"، لافتا إلى أن أبو الطيب المتنبي هو الرائدان في فصل الغيرة.

وأشار إلى أن الشيخ زايد أسس لعلاقات وطيدة بين مصر والإمارات خارج سياق الأجندات.