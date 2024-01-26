استمرار فعاليات برنامج "دوى" لتمكين الفتيات في مركز شباب سفاجا

أكدت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر على استمرار فعاليات برنامج المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" في مركز شباب سفاجا. يأتي هذا في إطار تعزيز الحوار والتفاعل المجتمعي، حيث تم تنظيم حوارين مجتمعيين لمدة يومين.

يشمل تنفيذ البرنامج عقد 40 حوارًا مجتمعيًا، حيث يشارك 30 فردًا في كل حوار مجتمعي، لتستمر هذه الفعاليات لمدة يومين متتاليين. يهدف البرنامج إلى تمكين الفتيات وتعزيز دورهن في المجتمع، وذلك من خلال توفير منصات للحوار والتفاعل حول قضايا هامة تتعلق بحقوق الفتيات وتطوير قدراتهن.

يسعى البرنامج إلى تحفيز المشاركة الفعّالة والإسهام في بناء مجتمع يعتمد على المشاركة الشبابية في صنع القرار. وتعكس هذه الفعاليات التزام الإدارة بتعزيز الوعي المجتمعي وتمكين الشباب وخاصة الفتيات في سفاجا من خلال تفعيل المبادرات الوطنية.