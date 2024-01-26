سيناتور أمريكي: انضمام أوكرانيا للناتو صفعة لروسيا

اعتبر السيناتور الجمهوري الأمريكي راند بول، انضمام أوكرانيا للناتو بمثابة "صفعة لروسيا" لن تتحملها، على حد تعبيره.

ورأى بول أن السياسيين الأمريكيين عالقون في الماضي ويرفضون أدنى المحاولات لتحسين العلاقات مع موسكو.

وأعرب، في مقابلة مع المذيع التلفزيوني الأمريكي تاكر كارلسون، الأربعاء، عن ثقته في أنه سيكون من الأفضل لأوكرانيا أن تتخلى عن رغبتها في أن تصبح عضواً في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال بول: "هذا (انضمام أوكرانيا إلى الناتو) استفزاز حقيقي. وهذا يعني أن جيشنا سوف يأتي ويذهب. إنه بمثابة صفعة على الوجه (بالنسبة لروسيا)".

وذكر أن الموقف المناهض لروسيا للمشرعين في واشنطن يسبب للسيناتور "بعض الحيرة".

وأضاف: "أعتقد أن بعض هؤلاء الأشخاص (أعضاء الكونغرس الأمريكي)، كانوا وما زالوا عالقين في التفكير في زمن الحرب الباردة. ولم يفهموا أبداً أن المستقبل يمكن أن يكون مختلفًا، إذا حاولنا إقامة نوع من العلاقة (مع روسيا)".

ووفقاً لراند بول، ترفض النخب الأمريكية اتخاذ حتى أصغر الخطوات نحو إقامة علاقات جيدة مع روسيا.

وتحدث السيناتور عن مصير اقتراحه الخاص برفع العقوبات عن نواب مجلس النواب الروسي (الدوما)، مقابل رفض روسيا فرض قيود متماثلة على أعضاء الكونغرس، حيث حصلت مبادرته هذه على صوت واحد فقط لصالحها في اللجنة المختصة بمجلس الشيوخ الأمريكي.

