طارق الدروي: منتخب اليد يسعى للوصول إلى أولمبياد 2024



أكد طارق الدوري نجم فريق الأهلي الأسبق لكرة اليد أن منتخب اليد قدم مباراة قوية أمام منتخب تونس في البطولة الأفريقية وحقق فوز كبير واستحق التأهل إلى المباراة النهائية.



وقال طارق الدوري نجم فريق الأهلي الأسبق لكرة اليد عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" أتمنى تطور آداء منتخب اليد في الفترة المقبلة وتحقيق لقب البطولة الأفريقية أمام منتخب الجزائر في المباراة النهائية ".

وأضاف:" من وجهة نظري أن منتخب اليد يسعى للوصول إلى أوليمبياد 2024 بعد الإنجاز الرائع الذي حققه المنتخب بالفوز الكبير على منتخب تونس في المباراة قبل النهائية ".