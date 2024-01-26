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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد بسام الحارس الأقرب لخلافة الشناوي فى الأهلي.. تفاصيل

صدى البلد

أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، أن النادي الأهلي اقترب بقوة من التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لدعم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار":" محمد بسام هو الحارس الأقرب لدعم حراسة مرمى النادي الأهلي بعد إصابة محمد الشناوي مع منتخب مصر بخلع في الكتف".

وأضاف:"هناك توافق بين النادي الأهلي وكولر حول ضم محمد بسام حتى لو على سبيل الإعارة مع ترك حمزة علاء الحارس الشاب لفريق سيراميكا كليوباترا".

وأتم إبراهيم سعيد:" بسام حارس جيد جدًا ويلعب بمستوى ثابت ورائع ويستحق يتواجد في النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وتعويض الشناوي مع مصطفى شوبير".

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعد للفترة المقبلة عقب كأس الأمم الإفريقية، بالمشاركة في دوري أبطال إفريقيا وبطولة الدوري المصري الممتاز وعدد من البطولات.

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