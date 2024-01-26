حقد وليس نقدا.. الكومي يكشف أسرارا جديدة عن سفر صلاح لإنجلترا

فتح الإعلامي إيهاب الكومي، النار على منتقدي محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، بعد قراره بالعودة إلى أنفيلد من أجل سرعة تجهيزه من الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء غانا.

وقال إيهاب الكومي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن هناك أسماء بعينها اعتادت الهجوم على اتحاد الكرة ومنتخب مصر، وسوف يتم الإعلان عن هذه الأسماء خلال الفترة المقبلة.



وتابع الكومي : " محمد صلاح ثروة قوية، وأوجه رسالتي إلى البعض، هناك فارق بين النقد وبين الحقد، و ليفربول هو من طلب عودة محمد صلاح، من أجل سرعة تجهيزه".

وأضاف :" الدكتور محمد أبوالعلا أجرى إشاعة أولى لمحمد صلاح وكان من المفترض غيابه لمدة غير طويلة ، ولكن الدكتور محمد أبوالعلا أجرى إشاعة ثانية لمحمد صلاح أثبتت أن إصابته تحتاج إلى وقت أكثر، ولذلك تم الاتفاق مع ليفربول على عودة اللاعب عقب مباراة كاب فيردي في ظل أهميتها خاصة وأنها ستحدد مصير المنتخب المصري".

وواصل :" تم الإتفاق على إعلان نتائج إصابة محمد صلاح بعد مباراة كاب فيردي إلا أن الجانب الإنجليزي هو من أعلن إصابته، ومحمد صلاح رفض السفر إلى إنجلترا قبل مباراة كاب فيردي لإحساسه الشديد بالمسئولية كقائد للمنتخب الوطني".

وأكمل :" يورجن كلوب أعلن اليوم أنه لم يكن يعلم أن تصريحاته بشأن محمد صلاح سوف تتسبب في أزمة للاعب والجانب المصري".

وشدد :" لا أعلم لماذا نحاول هدم أي رمز لنا، وسوف يأتي وقت سنعلن فيه بالأسماء عن حقيقة بعض الأشخاص وغرضهم من الهجوم الحالي، وهطلع أقول بالأسماء طلبات كل واحد من المنتقدين والمشككين في إصابة صلاح ، وهتبقى حلقة للتاريخ وسهرة للفجر".

وأكد قائلا :" للأسف هناك من يحاول تصفية الحسابات على حساب مصلحة المنتخب الوطني".