رضوان جيد يقود قمة دور الـ16 بأمم إفريقيا

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على تعيين المغربي رضوان جيد، لإدارة مواجهة الكاميرون ونيجيريا قمة مباريات دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية، المقامة في كوت ديفوار حاليا.

ومن المقرر أن يقود رضوان جيد مواجهة الكاميرون ونيجيريا، السبت المقبل، على أن يساعده زكرياء البرينسي والحسن أزكاو، بينما يتواجد الدولي المغربي سمير الكزاز في غرفة تقنية الفيديو.

وكان رضوان جيد معتمدا في البداية ضمن حكام الفيديو، إلا أن نجاحه وتفوقه قبل البطولة الإفريقية، في الاختبارات البدنية والتقنية أمام لجنة التحكيم بالكاف، غير موقف الأخيرة، ليتحول إلى حكم ساحة.

وكان جيد قد أدار مباراة السنغال وجامبيا في دور المجموعات، التي فازت بها الأولى (3-0).