نارية| مواعيد مواجهات دور ثمن النهائي ببطولة أمم آسيا قطر 2023

انتهت مساء الخميس مباريات دور المجموعات لبطولة كأس آسيا قطر 2023 بتأهل 16 منتخبا إلى الدور ثمن النهائي والتي ستنطلق مبارياته بداية من يوم الأحد وحتى الأربعاء المقبلين.

وتأهل إلى ثمن النهائي، صاحبا المركزين الأول والثاني من المجموعات الست، إضافة إلى أصحاب المركز الثالث في المجموعات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة.

وتمكنت ثماني منتخبات عربية من تحقيق التأهل لثمن النهائي، لتمثل نصف عدد المنتخبات في هذا الدور، بينما ودع منتخبا عمان ولبنان البطولة من دور المجموعات.

ويشهد دور الـ16، إقامة مباراتين عربيتين، الأولى تجمع بين منتخبي العراق والأردن، والثانية ستكون بين منتخبي قطر وفلسطين.

وستنطلق مواجهات الدور ثمن النهائي، يوم الأحد المقبل، حيث يلتقي المنتخب الأسترالي نظيره الإندونيسي، ثم يواجه منتخب الإمارات منتخب طاجيكستان.

ويلعب يوم الإثنين المنتخب العراقي مع نظيره الأردني، ثم يواجه المنتخب القطري نظيره الفلسطيني، فيما يلتقي يوم الثلاثاء المقبل منتخب أوزبكستان نظيره التايلاندي، ثم يواجه المنتخب السعودي نظيره الكوري الجنوبي.

وتختتم مباريات ثمن النهائي يوم الأربعاء، حيث يواجه منتخب البحرين نظيره الياباني، ثم يلتقي المنتخب السوري مع نظيره الإيراني.