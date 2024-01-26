بيسيرو يعلن موعد تركه تدريب منتخب نيجيريا

أكد جوزيه بيسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا، أنه سيغادر منصبه بانتهاء مشوار النسور في كأس أمم أفريقيا التي تقام في كوت ديفوار حتى يوم 11 فبراير المقبل.

وصرح بيسيرو عبر قناة سبورت تي في البرتغالية: "أواجه الكثير من الصعوبات في نيجيريا ولكنني لم ولن أكشفها، وتنتشر الكثير من الأخبار المغلوطة والمضللة يرددها شخص لم أره من قبل ولا يتولى حتى منصب رئيس الاتحاد".

وتابع المدرب البرتغالي: "من المثير للدهشة والجنون أن الصحافة النيجيرية نشرت هذا الكلام ونقلته عنها الصحافة البرتغالية، وعقدي ينتهي بنهاية الكان، وبالفعل تلقيت عرضا لتجديده لكنني رفضت".

واحتل منتخب نيجيريا وصافة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط متخلفا بفارق الأهداف عن منتخب غينيا الاستوائية صاحب الصدارة، وبدأ النسور مشوارهم في كأس الأمم الأفريقية بالتعادل مع غينيا الاستوائية 1/1، ثم الفوز على كوت ديفوار وغينيا بيساو بنتيجة واحدة 1-0.

ويستعد منتخب نيجيريا لمواجهة قوية ضد الكاميرون في دور الـ16 في كأس أمم أفريقيا.