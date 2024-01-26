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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"حماة الوطن بالإسكندرية" يكرم كوادر الحزب لدورهم البارز في الانتخابات الرئاسية

احتفالية لتكريم كوادر
احتفالية لتكريم كوادر حزب مستقبل وطن بالإسكندرية

كرم حزب حماة الوطن أمانة الإسكندرية برئاسة الأستاذ محمد السيد مجاهد، أمين عام الحزب بالمحافظة، بإهداء درع التميز للسادة كوادر وأعضاء الحزب تقديرًا لجهودهم ودورهم البارز في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.


جاء ذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي نظمها حزب حماة الوطن أمانة الإسكندرية، لتكريم قيادات وكوادر الحزب، لدورهم البارز في نجاح الاستحقاق الدستوري ٢٠٢٤.

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وعقب التكريم، وجه "مجاهد" الشكر لكافة كوادر وأعضاء حزب حماة الوطن بالإسكندرية لجهودهم ودورهم في حث الناخبين على المشاركة الفعالة في انتخابات الرئاسية 2024، قائلًا:" النجاح ليس جديدًا عليكم.. شكرًا لأنكم دائمًا على قدر المسئولية فالنجاح بكم ولكم". 
وقد قام محمد مجاهد" بإعادة هيكلة جزرية في تشكيلات هيئة مكتب المحافظة والقطاعات الجغرافية
شهد حفل التكريم اللواء طارق بركات، رئيس قطاع أمانات شمال وغرب الدلتا والأستاذ محمود عسكر، الأمين العام المساعد وأمين التنظيم ومساعدي الأمين العام للمحافظة وأعضاء هيئة مكتبة، ورؤساء القطاعات الجغرافية وأمناء الأقسام وهيئات مكاتبهم وأعضاء الحزب بالمحافظة.

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