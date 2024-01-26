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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طعنها حتى فاضت روحها..القصة الكاملة لمقـ تل سيدة على يد زوجها بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جريمة مأساوية في محافظة الإسكندرية، الخلافات الأسرية شيء معتاد بين الزوجين، وخروج الزوجة بأولادها لبيت أسرتها شيء معتاد حتى تهدأ الأمور وتعود المياه إلى مجاريها مرة أخرى من خلال دخول أهل الخير لحل الخلافات وتوفيق الأوضاع مرة أخرى، ولكن في هذا الحادث الذي وقع في محافظة الإسكندرية، بعد وقوع خلاف ومشادة كلامية بين الزوجين، طعن الزوج زوجته بسلاح أبيض حتى فاضت روحها إلى بارئها.

وبدأت الواقعة، عندما تلقى اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية بلاغًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بمقتل ربة منزل داخل محل سكنها وبها عدة طعنات في جسدها وتوفيت متأثرة بإصابتها.

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وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي إلى محل البلاغ  وتبين وجود جثة المجني عليها "ربة منزل" مسجاة علي الأرض داخل إحدي الغرف وغارقة في دمائها.
وكشفت تحريات المباحث أن مرتكب الواقعة  زوجها، حيث تعدى عليها بسلاح أبيض موجها لها عدد من الطعنات أمام أبنائه الثلاثة بسبب خلافات بينهما.
وبتقتين الإجراءات، ألقت قوات الشرطة القبض عليه، حيث أرشد عن الأداة المستخدمة في الجريمة، ومكانها.
تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات، حيث قررت حبس متهم بقتل زوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت سرعة تحريات المباحث، وتقرير الطب الشرعي حول الواقعة.

 

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