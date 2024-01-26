وزير الرياضة يكشف حقيقة استقبال إستاد مصر نهائي الكأس بين الأهلي والزمالك|شاهد

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حقيقة إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في ستاد تحيا مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال صبحي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد شوبير، إنه لابد من التأكد من كل شيء تجريبي على أعلى مستوى، ولم يتم التنسيق مع اتحاد الكرة إذا كان النهائي خارج مصر أو داخلها.

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وأضاف صبحي أن الجمهور هو شق أساسي في المنظومة، والحضور الجماهيري شق أساسي في نجاح أي منظمة اقتصاديا، والجمهور شيء اقتصادي كبير جدا بشرط اكتمال المنظمة، وبعد 2019 تم تجهيز عدد من الاستادات وصل إلى 11 استاد مؤهلين لاستقبال الجماهير، واثنين فقط غير مؤهلين وهما ستاد السويس وستاد بترو سبورت، وستاد نحيا مصر يكمل بذلك 12 ستاد جاهز لاستقبل الجماهير.