بريء| وزير الرياضة يكشف حقيقة هروب محمد صلاح بادعاء الإصابة| شاهد

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حقيقة هروب محمد صلاح من بطولة أمم إفريقيا بادعاء الإصابة.

وقال صبحي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد شوبير: "هنتكلم في الأول إنه على قدر المحبة بيكون العتاب.. المصريين شايفين صلاح حقق ما لم يحقق في سنين طويله وفيه محترفين مصريين قبل كده لم يحققوا مثل ما حققه صلاح، وشايفين تجربة صلاح فريدة، ونتمنى يكون فيه صلاح تاني، دايما في محبة لصلاح والناس دايما بتضغط وبتطلب إن صلاح يكون في تراك وحتة معينة، ونقول السؤال من ناحية تانية هل هو مبيحبش مصر؟ هل هو مش بيتباهي إنه مصري؟ وبينزل ويسجد واكيد هنستبعد عامل التخاذل".

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وأضاف :"إدارة الموقف مطلوبة لما تحصل حاجة المصارحة السريعة ومين المسئول يطلع يقول إن شايفين الإصابة دي في الفترة دي في الإمكانيات دي متساعدش ، واحنا عايزين نستعجل فالبتالي الاستشفاء يكون سريع يا إما يجيبوا طقم طبي ويتعالج في مكانه، او يسافر هناك للعالج سريعا، والمنتخب ده كله رجالة وشوفنا قتال من اللاعبين جميعا وكل مباراة لها ظروفها.