عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بريء| وزير الرياضة يكشف حقيقة هروب محمد صلاح بادعاء الإصابة| شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حقيقة هروب محمد صلاح من بطولة أمم إفريقيا بادعاء الإصابة.

وقال صبحي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد شوبير: "هنتكلم في الأول إنه على قدر المحبة بيكون العتاب.. المصريين شايفين صلاح حقق ما لم يحقق في سنين طويله وفيه محترفين مصريين قبل كده لم يحققوا مثل ما حققه صلاح، وشايفين تجربة صلاح فريدة، ونتمنى يكون فيه صلاح تاني، دايما في محبة لصلاح والناس دايما بتضغط وبتطلب إن صلاح يكون في تراك وحتة معينة، ونقول السؤال من ناحية تانية هل هو مبيحبش مصر؟ هل هو مش بيتباهي إنه مصري؟ وبينزل ويسجد واكيد هنستبعد عامل التخاذل".

" src="">

وأضاف :"إدارة الموقف مطلوبة لما تحصل حاجة المصارحة السريعة ومين المسئول يطلع يقول إن شايفين الإصابة دي في الفترة دي في الإمكانيات دي متساعدش ، واحنا عايزين نستعجل فالبتالي الاستشفاء يكون سريع يا إما يجيبوا طقم طبي ويتعالج في مكانه، او يسافر هناك للعالج سريعا، والمنتخب ده كله رجالة وشوفنا قتال من اللاعبين جميعا وكل مباراة لها ظروفها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع كبير لـ الدولار بعد صدور بيانات مفاجئة عن أكبر اقتصاد بالعالم

طبيب ريهام سعيد يرد عليها بصور مفاجئة قبل عمليات التجميل

أمطار شديدة | إعلان رسمي من الأرصاد

الأهلي يعلن التعاقد مع مهاجم جديد | تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال الساعات المقبلة

ننشر أسماء كبار المسئولين المتهمين في قضية وزارة التموين.. مستندات

مصر أكبر منكم| السيسي يلقن نتنياهو درساً لن ينساه.. كواليس رفض الرئيس مكالمات زعيم إسرائيل

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 |تفاصيل

موضوعات متعلقة

رسميا.. حسام حسن مديرا فنيا لـ فيوتشر

وزير الرياضة يكشف حقيقة استقبال إستاد مصر نهائي الكأس بين الأهلي والزمالك|شاهد

إنه أحد قادتنا| زميل محمد صلاح في ليفربول يكشف تطورات إصابته

تشيلي تعين الأرجنتيني ريكاردو جاريكا مدربا جديدا للمنتخب

بيسيرو يعلن موعد تركه تدريب منتخب نيجيريا

رضوان جيد يقود قمة دور الـ16 بأمم إفريقيا

نارية| مواعيد مواجهات دور ثمن النهائي ببطولة أمم آسيا قطر 2023

بكلمتين| شقيق بنزيما يكشف حقيقة رفض ريال مدريد عودته

ترشيحاتنا

أثناء محاولة لعلاجه بنهر الجانج.. نهاية مأساوية لطفل مصاب بالسرطان في الهند

بريء| وزير الرياضة يكشف حقيقة هروب محمد صلاح بادعاء الإصابة| شاهد

ينجم عنها إزهاق الأرواح.. السكة الحديد توجه رسالة للمواطنين بشأن معابر القضبان

بعد أن شوهها.. طبيب ريهام سعيد معرض للعقاب.. تفاصيل

ما حكم صيام ثاني الأيام البيض من رجب منفردا إذا وافق الجمعة؟.. الإفتاء تجيب

طريقة لاكتشاف الزبدة المغشوشة من السليمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة لاكتشاف الزبدة المغشوشة من السليمة

ولادة عجل مشوه برأس وأذرع مشابهة للإنسان.. شاهد الصور

تحذير من شراء البساريا المنتشرة بالأسواق

يبدو في الأربعينيات.. مسن في الـ93 من عمره أذهل العلماء

فيديو

آخرهن ريهام سعيد وإليسا.. نجمات ضحايا عمليات التجميل وقعن في نفس الفخ

ليلى عبد اللطيف تنبأت بعودة تامر حسني لـ بسمة بوسيل.. تفاصيل

سقط على رأسه.. تفاصيل إصابة إمام عاشور وموقفه من مباراة مصر والكونغو

أول واحدة عندي في المستشفى.. العوضي يعلق على زيارة ياسمين عبدالعزيز له

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ