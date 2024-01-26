أخبار التعليم.. رابط التسجيل بماجستير الملكية الفكرية وتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني 2024

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



عقد محاضرة إفتراضية حول كتاب "قلوب وعقول وجها لوجه مع أهل نوبل" بأكاديمية البحث العلمي.. الاحد المقبل



أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تحت رعاية السيد الأستاذ الدكتور محمود محمد صقر رئيس الأكاديمية وفي إطار أعمال قطاع المجالس النوعية - مجلس بحوث الثقافة والمعرفة ، عن عقد محاضرة إفتراضية حول كتاب "قلوب وعقول وجها لوجه مع أهل نوبل" وذلك يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024 في الساعة السابعة مساءً.

طفولة القاهرة تنظم مسابقة افضل وسيلة تعليمية | تفاصيل

أعلنت كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة، عن مسابقة أفضل وسيلة تعليمية للطلاب بجميع الفرق .



التسجيل بماجستير الملكية الفكرية عبر هذا الرابط

أعلنت جامعة حلوان عن بدء التقدم لبرامج الماجستير والدراسات العليا خلال الشهر الجاري ومن أهم هذه البرامج، برنامج الماجستير في الملكية الفكرية بالمعهد القومي للملكية الفكرية بالجامعة.

تنسيق الجامعات الخاصة والاهلية في الترم الثاني 2024.. يبحث العديد من الطلاب غير الملتحقين بالجامعات للعام الدراسي الحالي، عن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024، وبنفس الحدود الدنيا التي تقدم بها الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول، وبدأ التقديم السبت الموافق 13 يناير 2024 ويستمر لمدة أسبوعين