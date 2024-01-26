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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

رئيس هيئة قناة السويس يؤكد استمرار الملاحة رغم التحديات المختلفة ومدير المخابرات الأمريكية يبحث خلال أيام صفقة جديدة بين إسرائيل وحماس .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

الهلال الأحمر المصري: عبور 116 شاحنة مساعدات من معبر رفح إلى قطاع غزة
قيادي في حماس: نريد وقفاً شاملاً لإطلاق النار
حماس: سنلتزم بوقف النار إذا أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً بذلك ونفذته إسرائيل
مديرا المخابرات الإسرائيلية والأمريكية يبحثان اتفاقاً بشأن الأسرى
واشنطن ولندن تفرضان عقوبات على 4 قادة من جماعة الحوثي
روسيا تعلن العثور على صندوقي الطائرة العسكرية المحطمة الأسودين
أردوغان يصادق على انضمام السويد للناتو.. وستوكهولم تنتظر موافقة المجر

مسؤول روسي: على إسرائيل وقف القتال في غزة وبدء مفاوضات السلام

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اجتمع مع أرسينيو دومينجيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بهدف بحث تطورات الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، ومناقشة آليات التعاون والعمل المشترك لتقليل تأثيرات الأزمة على سلاسل الإمداد العالمية وحركة الشحن البحري، حيث شدد  على أن الملاحة بالقناة منتظمة ولم تتوقف على الإطلاق ولو ليوم واحد منذ اندلاع الأزمة، حيث تستمر قناة السويس في تقديم خدماتها الملاحية بصورة طبيعية، وذلك بالتوازي مع استمرار جهود الهيئة في دعم عملائها لتقليل تأثير الأوضاع الراهنة عليهم.

وقالت "الراي" إن خالد زايد، رئيس الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء قال إن 116 شاحنة مساعدات، منها 6 شاحنات وقود، دخلت من معبر رفح إلى قطاع غزة، الخميس، وجرى تسليم حمولاتها إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والهلال الأحمر الفلسطيني، مضيفًا أن 20 مصابا فلسطينياً يرافقهم 20 من أقاربهم دخلوا إلى الجانب المصري من المعبر، الخميس، موضحاً أنه "جرى نقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء" في مصر، وأشار إلى أن دفعة من الأجانب ومزدوجي الجنسية دخلوا أيضاً إلى الجانب المصري من خلال المعبر.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن أسامة حمدان، القيادي في حركة "حماس"، قال إن الحركة لا تريد ضمانات لحماية نفسها، معتبراً أن "ترويج" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لذلك هدفه "التشويش" على جهود وقف إطلاق النار في غزة وتبادل إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، مشيرًا إلى أن "حماس" تريد وقفاً شاملاً لإطلاق النار "يكون قاعدة لأي تفاهم حول إطلاق سراح المحتجزين، لكن حمايتنا سنتولاها بأنفسنا".

وقالت "الجريدة" إن الحركة قالت إنها ستلتزم بوقف إطلاق النار إذا أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً بذلك ونفذته إسرائيل، مشيرةً إلى أنها ستطلق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة إذا أفرجت إسرائيل عن الأسرى الفلسطينيين المعتقلين لديها.

وقالت "القبس" إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ونظيره الإسرائيلي سيلتقيان مسؤولين قطريين في الأيام المقبلة، لإجراء محادثات بشأن اتفاق جديد للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وذكرت "الأنباء" أن  الولايات المتحدة وبريطانيا، الخميس، فرض عقوبات على أربعة قادة في جماعة الحوثي، بسبب "دورهم في دعم أو توجيه هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر". والمسؤولون في الجماعة الذين استهدفتهم العقوبات، هم "وزير الدفاع في جماعة الحوثي محمد ناصر العاطفي، وقائد القوات البحرية للحوثيين محمد فضل عبد النبي، ورئيس قوات الدفاع عن الساحل محمد علي القادري، ومحمد أحمد الطالبي"، الذي وصفته واشنطن ولندن بـ"المشرف على مشتريات الأسلحة".

ونقلت "الوطن" عن الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف دعوته إسرائيل، إلى وقف القتال في قطاع غزة وبدء مفاوضات السلام، قائلاً في ختام الاجتماع الدولي الـ 21 بشأن سوريا والمعروف بـ"صيغة أستانا"، إن الحل الوحيد لأزمة الشرق الأوسط هو إقامة "دولة فلسطين المستقلة".

دوليًا، أشارت "الراي" إلى أن تركيا أكملت رسميًا موافقتها على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعدما صادق الرئيس رجب طيب أردوغان، الخميس، على الطلب السويدي، فيما تظل المجر العضو الوحيد في الحلف الذي لم يصدق بعد على هذا الطلب.

وقالت "الجريدة" إن السلطات الروسية أعلنت العثور على الصندوقين الأسودين الخاصين بالطائرة العسكرية التي تحطمت، الأربعاء، في منطقة بيلجورود، بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، والتي تتهم موسكو، كييف بإسقاطها.

 

 

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