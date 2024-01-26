رغم إبلاغ العراق.. روسيا متشككة في نية أمريكا الخروج من بغداد| تفاصيل

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية، ألكسندر لافرينتيف، أن العراق أبلغ الجانب الروسي "استعداد الولايات المتحدة لسحب قواتها من العراق".

وأشار لافرينتيف، في حديث إلى وكالة "نوفوستي" إلى أن "السؤال هو الآن كم من الوقت سيستغرق ذلك وكيف ستتم عملية سحب العسكريين الأمريكيين".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، على خلفية نبأ تشكيل لجنة بين العراق والولايات المتحدة بشأن انسحاب العسكريين الأجانب، أن القوات العراقية مستعدة تماما لتأخذ على عاتقها مسؤولية المحافظة على الأمن في البلاد بعد انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق.

أضاف: "أخبرنا زملاءنا العراقيين بهذا الأمر، وأبلغونا أن السفير الأمريكي في بغداد أعلن استعداد بلاده لتنفيذ هذا الإجراء - لتلبية طلب الجانب العراقي، والذي تم تأكيده بقرار برلماني. من جانبي سألت أصدقاءنا العراقيين بشكل خاص هل تم رفض طلبهم، فأجابوا بأن الولايات المتحدة وافقت".

ووفقا للمبعوث الروسي، أكد الجانب العراقي أنه مستعد للحفاظ على النظام في جميع أنحاء العراق عمليا، ولا يحتاج لدعم عسكري خارجي.

وبالنسبة للانسحاب الأمريكي، قال: "يمكن أن يتم ذلك خلال شهر أو شهرين، كما حدث في أفغانستان، أو يمكن أن يمتد لسنوات، ويمكن أن يتم بطريقة يجري فيها سحب الوحدات العسكرية ونشر بدلا عنها قوات أمنية من شركات خاصة. وبذلك سيبدو أنه لا توجد وحدات عسكرية أجنبية، ولكن سيكون هناك تواجد عسكري غريب".