الجمهورية: عيد الشرطة في 25 يناير احتفال بالأمن والأمان

قالت صحيفة الجمهورية، إن الاحتفال بعيد الشرطة فى الخامس والعشرين من يناير.. هو احتفال بالأمن والآمان.. والبطولة والإقدام والتضحية من أجل من أن تبقى مصرنا الغالية وشعبها العظيم فى واحة الأمن والآمان والاستقرار.. ومن أجل مواصلة الجهود فى تأمين مسيرة العمل الوطني والمضي قدما نحو البناء والتنمية والتقدم والإزدهار.



وأوضحت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادرة اليوم الجمعة، تحت عنوان “عيد الأمن والآمان”، أنه أمس الخامس والعشرين من يناير 2024 مر على معركة الإسماعيلية ضد قوات الاحتلال البريطانى 72 عاما، ملحمة بطولية وطنية سطرها أبطال الشرطة بتضحياتهم ودمائهم لتبقى مصر عزيزة أبية في مواجهة التحديات.



وقالت، تحية تقدير فى هذا اليوم المجيد لرجال الشرطة الأوفياء الأبطال الذين يسهرون الليل ويواصلون العمل ليالا ونهارا لنعيش في أمن وآمان يبذلون كل غال ونفيس من أجل حماية الجبهة الداخلية وتحقيق الأمن والطمأنينة للشعب المصري العظيم.



وأضافت، أننا جميعا شركاء في المسئولية شركاء فى الحفاظ على وطننا وأمنه واستقراره ومستقبله وتقدمه.. كلنا شركاء فى العمل والعطاء والوعى بأهمية الحفاظ على مستقبل وطننا وأمنه.

