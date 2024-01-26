الدفاع عن الأوطان.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف

يستقبل مسجد الشرطة ثاني جمعة في رجب ضمن احتفالات عيد الشرطة 72، حيث حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة الثانية من شهر رجب تحت عنوان:«الدفاع عن الأوطان بين الواجب العيني والكفائي وعِظم الجزاء»،

وتبدأ شعائر الجمعة الثانية من شهر رجب بتلاوة قرآنية مباركة للشيخ هاني الحسيني وخطيبا الدكتور محمد مختار جمعة.

ونشرت الأوقاف موضوع خطبة الجمعة 26 يناير 2024م بعنوان: "الدفاع عن الأوطان بين الواجب العيني والكفائي وعِظم الجزاء"، وفي هذا الصدد أكد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأن الحر الشريف يفتدي وطنه بنفسه وماله، وأن تقوية شوكة الدولة الوطنية والدفاع عنها واجب شرعي ووطني ، وأن على كل منا أن يدافع عن وطنه من موقعه جنديًا كان أو شرطيًا أو كاتبا أو مفكرًا أو إعلاميًا، فالدفاع عن الأوطان في كل مجال من فروض الكفايات، وقد يصبح فرض عين على من يكلف به أو ينتدب له وحال تعرض الوطن للأخطار.

