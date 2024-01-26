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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أجواء شديدة البرودة.. تحذير من حالة الطقس اليوم وانخفاض درجات الحرارة

الطقس
الطقس

قدّمت الإعلامية داليا أيمن ، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة.
 

ويتوقع خبراء الهيئة أن يسود البلاد اليوم، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية، حار على جنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:
العظمى الصغرى

القاهرة 19 - 13
الإسكندرية 18 - 12
الإسماعيلية 20 - 11
الغردقة 22 -13
أسوان 21 - 11
سوهاج 19 - 8
المنيا 20 - 7

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