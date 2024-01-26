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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إطلاق صاروخين من جنوب لبنان تجاه مستوطنة بالجليل الأعلى

صدى البلد

أفاد التليفزيون العربي، اليوم الجمعة، بإطلاق صاروخين من جنوب لبنان تجاه مستوطنة مرغيلوت بالجليل الأعلى.

وفي هذا السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، إصابة 38 ضابطا وجنديا خلال المعارك بقطاع غزة في الساعات الماضية.

من جانبها، قالت وزارة الصحة التابعة لقطاع غزة، فجر اليوم، إن أكثر من 120 شهيدًا وصلوا إلى المستشفيات غالبيتهم من النساء والأطفال، بعد أن شن الجيش الإسرائيلي أكثر من 100 غارة، وواصل القصف المدفعي على خان يونس ومناطق أخرى.

ووفقاً للإعلام الحكومي في القطاع، فإن الغارات الإسرائيلية استهدفت منازل على ساكنيها في بلدة الزوايدة والنصيرات ومناطق التفاح والزيتون وتل الهوى ومخيم الشاطئ وجبالي، ما أودى بحياة أكثر من 150 ضحية، فيما لا يزال العشرات تحت الأنقاض.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر بالمتفجرات أكثر من 50 مبنى ومنزلاً في مدينة خان يونس ومخيمها الغربي، وشرد عشرات آلاف النازحين تحت القصف وإطلاق الرصاص، فيما نقلت عن شهود قولهم إن قناصة الجيش تعتلي بنايات سكنية في حي الأمل غربي خان يونس، وتطلق النار على كل جسم متحرك، وتواصل حصار مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر.

وفي مخيم النصيرات، قصف الجيش الإسرائيلي منزل الصحفي إياد أحمد الرواغ، مراسل ومقدم برامج في إذاعة صوت الأقصى، وقتل 11 من أفراد عائلته، كما قتل 5 مدنيين بعد استهداف منزلهم في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

وأكدت وزارة الصحة في غزة أن الأطباء في مستشفى ناصر يعملون في ظروف قاسية وخطيرة في ظل تعرض المستشفى للقصف، ما اضطر إلى نقل عشرات المصابين لمستشفيات رفح، بسبب إطلاق النار باتجاه الإسعافات. 

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