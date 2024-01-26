يضم 5 آلاف عارض.. تفاصيل انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب

قال محمود عبدالنبي، عضو اتحاد الناشرين المصريين، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب انطلق تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة، والإقبال كان واضح من قبل الأسر المصرية.

وأضاف محمود عبدالنبي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي، أن المعرض يضم 550 فاعلية، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر، عدد العارضين يتجاوز الـ5000 عارض.

واسترسل: مملكة النرويج ضيف شرف المعرض الحالي.. المعرض ممتع حافل بالفعاليات وأنصح الأسر بزيارته.

ولفت إلى أن معرض الكتاب يضم كتبا بأسعار مخفضة، تشجيعا للشباب، ومعظم دار النشر تقدم خصومات كبيرة قد تصل إلى 70%.

وأردف: نأمل أن يتخطى عدد الزوار 4 أو 5 مليون زائر.