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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية

طلاب جامعات
طلاب جامعات

تعد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية من الكلمات الأكثر بحثا علي محرك البحث الشهير جوجل ، وذلك مع بدء اجازة نصف العام في 27يناير 2024.

موعد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

أكد عدد من عمداء الكليات، أن إعلان نتيجة الفصل الدراسي يتوقف علي عدد الطلاب بالكليات، موضحين أن كليات التجارة والحقوق ستعلن نتائجها في بداية شهر مارس أما باقي الكليات في الجامعات الخاصة والاهلية والحكومية فستعلن خلال ايام قليلة. 

وأعلنت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس أنه تم الانتهاء من رصد نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول وأنه سيتم رفعها اليوم على المنصة الإلكترونية ums للتعليم الإلكتروني.

 وتابعت عميد كلية الاداب جامعة عين شمس أنه سوف يتم إعلان نتائج باقي الأقسام والبرامج اليوم فصاعدا، قبل بدء أجازة منتصف العام الدراسي ، وبالنسبة لنتائج أقسام المكتبات والمعلومات واللغات الشرقية فسيتم إعلانها غدا، وبالنسبة لأقسام التاريخ وعلم النفس والاجتماع واللغة الإنجليزية فالامتحانات مستمرة بها حتى نهاية الأسبوع.


 

ويستعرض موقع “صدي البلد” موعد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بالجامعات الحكومية للطلاب في السطور التالية، والتي جاءت على النحو التالي:

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.
تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 25 يناير 2024.
تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024.

 تعلن نتائج الفصل الدراسي الاول بداية من 25 يناير حتي مطلع مارس القادم علي حسب كل كلية واعداد طلابها 

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