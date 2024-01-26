تموين الدقهلية: ضبط 86 مخالفة متنوعة في المخابز والأسواق بـ 5 مراكز

حررت مديرية تموين الدقهلية، 86 مخالفة تموينية متنوعة بـ 5 مراكز وهي " شربين - وميت غمر - والمنصورة - ودكرنس - وبنى عبيد"، لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومكافحة الغش التجاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وقال المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية السيد دايرة، في بيان اليوم الجمعة، إن الحملات أسفرت عن تحرير 86 مخالفة خلال المرور على الأسواق و70 مخبزا وذلك للتأكد من انتظام العمل بالمخابز والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته" ، فضلا عن ضبط 30 جوال سماد ، وضبط 1200 لتر سولار.



ووجه دايرة؛ بتكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات.

