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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمطار على الإسكندرية تزامنا مع نوة الكرم.. واستمرار الملاحة بالميناء

صدى البلد

تعرضت الإسكندرية، صباح اليوم الجمعة لسقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة، دون تأثير حركة سير المشاه والمركبات، واستمرت حركة الملاحة وتداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع بميناء الإسكندرية بشكل طبيعي ومُنتظم ومغادرة ووصول السفن المختلفة ورسوها على الأرصفة.


وقال محافظ الإسكندرية محمد الشريف، في تصريحات صحفية، إن غرفة العمليات مُنعقدة على مدار الــ 24 ساعة لتلقي أي بلاغات بوجود تجمعات لمياه الأمطار، موجها جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية وشركة الصرف الصحي باتخاذ كافة الاستعدادات ورفع حالة الطوارئ لمواجهة ظروف الطقس، وتنظيف "الشنايش" لمنع تراكم المياه وتسهيل الحركة وتمركز سيارات كسح المياه في الأماكن الساخنة والتي تشهد تجمعات مياه الأمطار لتصريفها.


من جانبه، وجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، نهاد شاهين، إداراتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد ، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر لضمان سرعة الانتقال؛ حفاظا على الممتلكات والأرواح وسلامة الملاحة البحرية.


وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة وعدم تكدس السيارات.

يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليا لنوة "إنواء الكرم" التي تستمر لمدة 7 أيام تصاحبها رياحا غربية وأمطارا شديدة.
 

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