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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مدير مكتبة الإسكندرية: تنظيم جيد لمعرض الكتاب وإقبال الجمهور يؤكد الحرص على القراءة

الدكتور أحمد زايد
الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية

قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، إن الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تشهد تنظيما جيداً وإقبالا كبيراً من جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب والأسر المصرية؛ ما يخلق بهجة كبيرة لحرص الجميع على القراءة والاهتمام بالثقافة.


وأكد الدكتور أحمد زايد ـ في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم الجمعة حرص مكتبة الاسكندرية على المشاركة بمعرض الكتاب، وكافة معارض الكتاب في الدول العربية.. مشيرا إلى أن المكتبة تُنظم معرضا دوليا للكتاب في شهر يوليو من كل عام.


وأوضح أن مكتبة الإسكندرية تُشارك هذا العام بالعديد من الكتب أبرزها كتب التراث وتاريخ مصر وعدد من المجلات العلمية الصادرة عن مراكز البحث بالمكتبة، فضلا عن أن المكتبة تستهدف تعريف الشباب بالأفكار المختلفة، حيث أن التعددية في الأفكار تفتح الآفاق.


وأشار إلى أن مكتبة الإسكندرية مؤسسة ثقافية لا تهدف إلى الربح، ولذلك أسعار الكتب المعروضة تباع بأسعار مناسبة تتراوح من 10 إلى 15 جنيها.. مشددا على ضرورة دعم وزارة الثقافة ودعم الدولة لأسعار الكتب بسبب ارتفاع الأسعار؛ من أجل المساهمة في تقديم إنتاج ثقافي أدبي مصري للقارئ بأسعار في متناول الجميع.
 

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