قفزة جديدة.. صحة غزة تكشف أحدث حصيلة لشهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 26083 شهيداً منذ 7 أكتوبر.

وأشارت صحة غزة إلى أن عدد المصابين جراء غارت الاحتلال المتواصلة على القطاع وصل إلى 64487 مصابا.

وقالت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 183 شهيدًا و377 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وقد أشارت وسائل الإعلام الفلسطينية إلى سقوط 70 شهيدا على الأقل في قصف إسرائيلي على مدينتي رفح وخان يونس خلال الساعات الـ24 الماضية