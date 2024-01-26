عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ طب أطفال: اكتشاف 47 مليون حالة تعاني من التقزم والأنيميا

التقزم
التقزم

قالت الدكتور لمياء محسن استاذ طب الاطفال إن مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الانيميا والسمنة والتقزم من أهم المبادرات التى اقيمت حيث بدأت عام 2019.

تم أكتشاف 47 مليون طفل يعانون من التقزم والأنيميا وقصر القامة

وأوضحت محسن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية لأكسترا نيوز، أن أهمية هذه المبادرة ترجع إلى أنها كشفت الأطفال الذين يعانون من التقزم والانيميا وقصر القامة وزيادة الوزن لأكثر من 47 مليون طفل، وأيضا ترجع أهميتها إلى أن هذه الأمراض مؤثرة على الطفل فى وقته الحالى، وتترك أثر سلبي على مدار حياته كلها بعد بلوغه.

وتابعت أستاذ طب الأطفال، أن نسب هذه الأمراض في مصر كبيرة وهذا طبقا لاخر مسح مصري للأسر المصرية الذي تم الكشف عنه عام 2021.


وكشفت لمياء محسن أستاذ طب الأطفال أن الأنيميا بين الأطفال الذين يبلغون الخمس سنوات تصل إلى 43% في مصر، لافتة إلى أن الأنيميا لا تؤثر فقط على الأطفال بالخمول والكسل وقلة التركيز بل هناك مشكلة يواجهها الأطفال من الأنيميا وهو قلة الأداء الدراسي،  كما أنها تؤثر على نموه البدني ونموه والإدراكي.

أمراض الأنيميا السمنة التقزم مبادرة الكشف المبكر قصر القامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن مصير مصر في كأس الأمم الإفريقية| تفاصيل

تجار الدولار في ورطة.. بشرى سعيدة للمصريين

أوقفوا الشراء فورا| جرام الذهب يقفز 1000 جنيه لهذا السبب

10 درجات كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم وأمطار بهذه المناطق

انتظروا.. تحذير عاجل من شعبة الذهب للمواطنين

صخرة الأهلي يشارك أمام الكونغو.. فاروق جعفر يعلن مفاجأة في تشكيل المنتخب

خراب بيوت.. نانسي عجرم بملابس تشعل السوشيال ميديا

الأهلي يعلن نجاح جراحة الشناوي فى ألمانيا ويكشف تفاصيل وموعد عودته

ترشيحاتنا

حوافز منحها القانون للأنشطة الصناعية وفقا لقانون الاستثمار الجديد| تعرف عليها

حقد وليس نقدا.. الكومي يكشف أسرارا جديدة عن سفر صلاح لإنجلترا

ذات الوشاح الأزرق.. اكتشاف لوحة نادرة بعد اختفاء 100 عام

شعبة الذهب تعلن مفاجأة.. وعيار21 يسجل رقم جديد اليوم الجمعة|فيديو

بث مباشر .. شعائر صلاة الجمعة الثانية من شهر رجب بمسجد الشرطة

3 ظواهر جوية|مفاجأة عاجلة من الأرصاد حول طقس الـ 24 ساعة القادمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملية جراحية طارئة| إنجي علي تعلن عن حالة خالد الصاوي الصحية

ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن مصير مصر في كأس الأمم الإفريقية| تفاصيل

ساعة أحمد عز في الرياض تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

طريقة عمل بيتزا البطاطس| بأسهل الخطوات

فيديو

آخرهن ريهام سعيد وإليسا.. نجمات ضحايا عمليات التجميل وقعن في نفس الفخ

ليلى عبد اللطيف تنبأت بعودة تامر حسني لـ بسمة بوسيل.. تفاصيل

سقط على رأسه.. تفاصيل إصابة إمام عاشور وموقفه من مباراة مصر والكونغو

أول واحدة عندي في المستشفى.. العوضي يعلق على زيارة ياسمين عبدالعزيز له

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ