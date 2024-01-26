أستاذ طب أطفال: اكتشاف 47 مليون حالة تعاني من التقزم والأنيميا

قالت الدكتور لمياء محسن استاذ طب الاطفال إن مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الانيميا والسمنة والتقزم من أهم المبادرات التى اقيمت حيث بدأت عام 2019.

تم أكتشاف 47 مليون طفل يعانون من التقزم والأنيميا وقصر القامة

وأوضحت محسن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية لأكسترا نيوز، أن أهمية هذه المبادرة ترجع إلى أنها كشفت الأطفال الذين يعانون من التقزم والانيميا وقصر القامة وزيادة الوزن لأكثر من 47 مليون طفل، وأيضا ترجع أهميتها إلى أن هذه الأمراض مؤثرة على الطفل فى وقته الحالى، وتترك أثر سلبي على مدار حياته كلها بعد بلوغه.

وتابعت أستاذ طب الأطفال، أن نسب هذه الأمراض في مصر كبيرة وهذا طبقا لاخر مسح مصري للأسر المصرية الذي تم الكشف عنه عام 2021.



وكشفت لمياء محسن أستاذ طب الأطفال أن الأنيميا بين الأطفال الذين يبلغون الخمس سنوات تصل إلى 43% في مصر، لافتة إلى أن الأنيميا لا تؤثر فقط على الأطفال بالخمول والكسل وقلة التركيز بل هناك مشكلة يواجهها الأطفال من الأنيميا وهو قلة الأداء الدراسي، كما أنها تؤثر على نموه البدني ونموه والإدراكي.