خبير تكنولوجي: يجب مواكبة الذكاء الإصطناعي وتعلم الفنون الرقمية

أكد الدكتور محمد عزام خبير تكنولوجيا المعلومات، أن الذكاء الاصطناعي نقطة محورية جديدة في تاريخ البشرية، وتأثيرة كبير لأنه يغير ويعيد رسم كل القطاعات الاقتصادية بلا إستثناء، ويزيد تنافسية هذه القطاعات بالصورة التى لم تتصور وأصبحت تحديا حقيقيا اما ان نلحق بهذا العالم وهو عالم ما بعد الذكاء الاصطناعي أو لا نلاحقه.

الذكاء الاصطناعي اصبح جزء اساسي ورئيسي وليس ترفيهي



وأوضح عزام خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية اكسترا نيوز أن الدراسة والتعلم من خلال الذكاء الاصطناعي أصبحت جزء اساسيا ورئيسا وليس ترفيهيا، لافتا الى أن التعليم بالمفهوم التخليطي هو في طريقه الى الاختفاء والزوال قريبا جدا، ويأتي هنا مهمة التدريب المستمر والمواكبة للذكاء الاصطناعي.



واردف خبير أمن المعلومات ،أن مصر لديها مبادرات للتدريب على هذه النوعية من التكنولوجيات البازخة والفائقة التطور، والتدريب على مواكبة الذكاء الاصطناعي ليس للخريجين فقط ولكن ايضا للطلبة الجامعيين وطلبة المراحل الثانوية والخرجيين الجدد.



وتابع: أصبح الآن مبادرات للنشئ بالتدريب على التعلم لمواكبة الذكاء الاصطناعي بدءا من سن ١١ و ١٢ عام الى ١٧ عام للتدريب على الذكاء الاصطناعي والفنون الرقمية وامن المعلومات والادوات الخاصة بالبرمجيات، مؤكدا : نحن امام عالم متغير ويجب ان يقابلة القدرة الرئيسية على التعلم المستمر.