صحف الامارات| العدل الدولية تصدر اليوم قرارها ضد إسرائيل .. زلزال يضرب تركيا.. وموسكو تتهم واشنطن وحلفاءها بالتحضير لحرب ضد كوريا الشمالية

انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة شرط حماس لإطلاق سراح الرهائن

حكومة الدبيبة تنخرط في الحوار الوطني حول الانتخابات الليبية

كييف تستهدف مصفاة لـ«روسنفت» وتبني خطاً دفاعياً

استئناف محاكمة ترامب بتهمة «التشهير»

العال الإسرائيلية تعلق الرحلات إلى جنوب أفريقيا في أعقاب قضية محكمة العدل

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الجمعة، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، قالت صحيفة الامارات اليوم إن مسؤولو فريق الهلال الأحمر الإماراتي المتواجد حاليا في قطاع غزة، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، استقبل وفداً طبياً من وزارة الصحة ومدراء مستشفيات في "القطاع".

وأطلع الفريق، وفد وزارة الصحة على جهود المستشفى الميداني المتكامل الذي أقامته دولة الإمارات داخل قطاع غزة لتقديم العلاج والإسعاف الطبي اللازم للأشقاء الفلسطينيين في القطاع، واستعرض الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى، الذي يأتي في إطار الدعم الطبي المقدم من الإمارات لسكان غزة المتأثرين من تدهور المنظومة الصحية في القطاع.

وأعرب أعضاء الوفد الزائر، عن بالغ شكرهم وتقديرهم للجهود التي تبذلها دولة الإمارات وما تقدمه من مساعدات طبية ومنها إنشاء المستشفى الميداني المتكامل وذلك بتوجيهات من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لدعم القطاع الصحي والمشافي في غزة .

وذكرت صحيفة الاتحاد إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بعث برقية تعزية إلى فخامة شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، في ضحايا الانهيار الأرضي الذي وقع في مقاطعة يوننان جنوبي غرب الصين، وفي ضحايا اندلاع الحريق بمبنى في مدينة شينيوي بمقاطعة جيانغشي شرقي الصين، والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين.

عربيا وإقليميا، قالت صحيفة الخليج إن رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، بحث، أمس الخميس، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، الأوضاع السياسية في البلاد، والتحضيرات الجارية لجمع الأطراف الليبية برعاية أممية، في وقت يقوم فيه وفد أمريكي بزيارة طرابلس لبحث العملية السياسية، والأوضاع في دول الجوار وانعكاساتها على ليبيا، فيما كشف تقرير أعده البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن ليبيا بحاجة 1.8 مليار دولار لإعادة إعمار شرق البلاد الذي ضربته الفيضانات العام الماضي.



وجدد باتيلي ترحيبه بقبول رئيس حكومة الوحدة الوطنية لحضور الاجتماع، وتسمية مندوبين عنه، والذي اعتبره خطوة إيجابية، مؤكداً أن البعثة تواصل المشاورات واللقاءات مع الأطراف الأخرى للانخراط والتعاطي مع جهود الأمم المتحدة. وأكد الدبيبة، قبوله بالحوار الذي يهدف للوصول إلى الانتخابات، وفق قوانين عادلة تنهي المراحل الانتقالية. كما تم مناقشة دور اللجنة المالية العليا في القيام بالمهام المناطة بها، بهدف ضمان التوزيع العادل للموارد، ومتابعة الاتفاق وفق ضوابط تساهم في الإفصاح والشفافية.



وأشارت صحيفة البيان إلى رفض حركة «حماس» الموافقة على عقد أي اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لديها قبل انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.

وكشف المتحدث باسم حماس، غازي حمد، أمس، أن المفاوضات، التي توسطت فيها قطر ومصر والولايات المتحدة أخيراً، شهدت تقدماً طفيفاً.

من جانبه، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقفاً لإطلاق النار كخطوة أولى، وذلك بحسب مصادر حماس في بيروت.

وعلى الصعيد الآخر، رفضت حركة حماس اقتراحاً يقضي بمغادرة قيادة الحركة لقطاع غزة، في إطار حل يتم التفاوض عليه.

وأفادت عدة وسائل إعلامية بوجود آمال في إبرام اتفاق جديد بشأن الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين ووقف أطول لإطلاق النار.



كما لفتت الصحيفة إلى اعلان شركة الطيران الإسرائيلية ‭)‬العال‭(‬ اليوم الجمعة إنها ستعلق مسار الرحلات إلى جوهانسبرج في نهاية مارس، وعزت ذلك إلى الوضع الأمني الحالي والانخفاض الحاد في الطلب بعد اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في دعوى بمحكمة العدل الدولية.

وأضافت الشركة الإسرائيلية، التي تسير ما يصل إلى رحلتين أسبوعيا بدون توقف إلى جوهانسبرج، إنها ستغير الطائرات عريضة البدن التي تستخدمها في ذلك المسار للتوسع بالوجهات الحالية بينما تبحث عن مسارات جديدة.

وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن يصدر قضاة بمحكمة العدل الدولية اليوم الجمعة قرارهم بشأن طلب مقدم من جنوب أفريقيا لفرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل التي تتهمها بريتوريا بارتكاب جرائم إبادة جماعية بسبب عمليتها العسكرية في قطاع غزة.



أفادت صحيفة الاتحاد بأن زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، ضرب أمس، ولاية ملاطية وسط تركيا.

وأعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد» في بيان بثته وكالة الأناضول للأنباء، أن الزلزال وقع على عمق 13.93 كم، ومركزه قضاء «بطال غازي».

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار في الممتلكات

دوليا، ذكرت صحيفة الخليج أن يلتقي وزير الخارجيّة الصيني وانغ يي، خلال زيارته لتايلاند من الجمعة إلى الاثنين، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، وفق ما أعلنت وزارة الخارجيّة الصينيّة.

وقالت الوزارة في بيان الجمعة: «وفقاً لما هو متّفق عليه بين الصين والولايات المتحدة، سيعقد وانغ يي جولة جديدة من الاجتماعات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان في بانكوك».

تدهورت العلاقات الصينية الأمريكية في السنوات الأخيرة بسبب قضايا عدة مثل وضع تايوان والتجارة والتكنولوجيات الجديدة وصراع البلدين على النفوذ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وحتى حقوق الإنسان.



قالت صحيفة الامارات اليوم إن من المتوقع عودة رئيس الهندوراس السابق، خوان اورلاندو هرنانديز، إلى المحكمة، الثلاثاء المقبل، كي يطلب من أحد القضاة المحليين في الولايات المتحدة تعيين محامٍ جديد له، وتأجيل دعوته المتعلقة بتهريب المخدرات، لأن إدارة مكافحة المخدرات اخترقت فريقه من المحامين.

وأشار هرنانديز، الذي تم ترحيله إلى الولايات المتحدة في أبريل 2022، إلى أن الأشخاص الذين اخترقوا فريقه كانت إدارة مكافحة المخدرات الأميركية هي التي وظفتهم لمساعدته.

وقال هرنانديز، خلال إحدى جلسات محاكمته، الثلاثاء الماضي، في مانهاتن بمدينة نيويورك «إنها ليست محاكمة عادلة سعادة القاضي».



وأشارت صحيفة الاتحاد إلى اعلان وزارة الدفاع الروسية أمس الخميس، أن الجيش الأوكراني خسر 925 جندياً، و91 مسيرة، خلال 24 ساعة، فيما أعلنت أوكرانيا أنها استهدفت مصفاة نفط لشركة روسنفت، الروسية بمسيرات،وكشفت كييف عن مشروع دفاعي جديد من 3 مستويات.

وأوضحت صحيفة البيان اتهام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان أمس الخميس بالتحضير للحرب مع كوريا الشمالية، فيما أعلنت كوريا الشمالية أمس أنها أجرت أول تجربة إطلاق لصاروخ كروز جديد، ضمن توسيع قدراتها العسكرية في مواجهة التوترات المتفاقمة مع الولايات المتحدة وجيرانها. وأورد تقرير لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية الأنباء عن التجربة الصاروخية بعد يوم من إعلان الجيش الكوري الجنوبي أنه رصد إطلاق كوريا الشمالية لعدة صواريخ كروز على المياه قبالة ساحلها الغربي. ولم يقدم التقرير على الفور مزيداً من التفاصيل حول عدد الصواريخ التي تم إطلاقها أو خصائص تحليقها.

وذكرت صحيفة الاتحاد أن محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب استؤنفت أمس، في نيويورك في إطار دعوى تشهير رفعتها ضدّه الكاتبة إي جين كارول، عقب فوزه بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيوهامبشر.

ومنذ 16 يناير تواجه الكاتبة السابقة في مجلة «إيل» إي جين كارول، ترامب في هذه المحاكمة المدنية. وكانت الجلسة مقرّرة الاثنين لكنها أرجئت بسبب ظهور أعراض الإصابة بـ«كوفيد» على أحد أعضاء هيئة المحلّفين وعلى محامية.

وكان ترامب دين في مايو الماضي بتهمة الاعتداء جنسياً على إي جين كارول في العام 1996 والتشهير بها في العام 2022 وألزم بدفع تعويض لها بقيمة 5 ملايين دولار.