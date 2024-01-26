إلغاء 35 رحلة بالون طائر بالأقصر بسبب سوء الأحوال الجوية

قررت سلطات الطيران المدني، اليوم الجمعة، إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر؛ بسبب سوء الأحوال الجوية وعدم وضوح الرؤية وقت الإقلاع، وإلغاء كافة الحجوزات ومعاودة النشاط عند تحسن حالة الطقس.



وقال مدير إدارة الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بديوان عام الأقصر الدكتور محسن الشامي - في تصريح اليوم /الجمعة/ - إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا للتقلبات والتغيرات الجوية والمناخية من خلال التنسيق مع كافة الوحدات المحلية والمديريات الخدمية والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة على مدار الساعة، لمواجهة أي طارئ.



وأضاف الشامي، أن سرعة الرياح تسببت في إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر، وعدم إقلاع الرحلات حرصا على حياة السائحين، حيث كان من المقرر إقلاع نحو 35 رحلة وفقا لحجوزات السياح في الشركات العاملة في سياحة البالون الطائر.



وكانت الأرصاد الجوية أفادت بأن محافظات جنوب الصعيد ومن بينها الأقصر، تشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة في كافة الأنحاء.

