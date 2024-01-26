كولومبيا تعلن حالة الطوارئ لمواجهة العشرات من حرائق الغابات.. فيديو

أعلنت الحكومة الكولومبية حالة الطوارئ الخاصة بمواجهة الكوارث لمكافحة 31 حريقاً بـ الغابات المحيطة بالعاصمة بوجوتا.



نصف بلديات البلاد في حالة تأهب

وطالبت الحكومة المجتمع الدولي بالمساهمة في جهود مكافحة تلك الحرائق الموجودة في الغابات والتي يتوقع أن تتأجج بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة بسبب موجة من الطقس الحار الجاف المعروف بـ"ظاهرة النينيو".

والظاهرة هي عبارة عن ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة في أجزاء من وسط المحيط الهادئ يؤدي إلى تغير الطقس في جميع أنحاء العالم.

وأفاد معهد الهيدرولوجيا والأرصاد الجوية والدراسات البيئية في كولومبيا أن ما يقرب من نصف بلديات البلاد في حالة تأهب قصوى بسبب خطر حرائق الغابات.