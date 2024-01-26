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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن المدرب الأقرب لتدريب الجزائر

صدى البلد

أبدى مصطفى خليفاوي، الناقد الرياضي الجزائري، حزنا بالغا للنتائج التي حققها محاربو الصحراء، خلال منافسات كأس أمم أفريقيا.


وقال مصطفى خليفاوي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إن الخروج المبكر لمنتخب الجزائر شكل صدمة كبيرة للجماهير الجزائرية، ولا أحد توقع السيناريو الحالي في الكان الأفريقي وخاصة خروج المنتخبات الكبيرة".


وأضاف خليفاوي : " هناك العديد من الأسماء المرشحة لتدريب المنتخب الجزائري، خلفا للمدرب جمال بلماضي، ولكن يظل نجيب بو قرة هو الأقرب لقيادة منتخب الجزائر الفترة القادمة".


وشدد خليفاوي : " لاعبو الجزائر قدموا الاعتذار للجماهير عبر السوشيال ميديا، ولم يعلنوا الاعتذار عن اللعب الدولي، وأتمنى تحسن النتائج في الفترة المقبلة كى ننجح في الظفر ببطاقة العبور لكاس العالم 2026".

https://www.youtube.com/watch?v=LciGpdasmmg

المنتخب الجزائرى أمم أفريقيا تدريب المنتخب الجزائري كأس العالم 2026 جمال بلماضي

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