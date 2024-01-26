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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ألعاب ترفيهية.. القومي للطفولة يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

صدى البلد

ينفذ المجلس القومي للطفولة والأمومة العديد من الفعاليات الخاصة بالطفل والتي تقام على هامش المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، كالألعاب الترفيهية "الرسم والتلوين" فضلا عن بعض الألعاب التي تعرفهم بحقوقهم كلعبة اعرف حقك من خلال السلم والثعبان، والدور الذي يقوم به  المجلس القومي للطفولة والامومة وخط  نجدة الطفل ١٦٠٠٠ وكيفية التواصل معه عبر آلياته المختلفة.

ويستمر توافد الزائرين على جناج المجلس القومي للطفولة والأمومة، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ويتشرف المجلس بدعوتكم للمشاركة في كافة الأنشطة والفاعليات والمناقشات الخاصة بحقوق الطفل للتوعية بالمخاطر التي من الممكن أن يتعرضوا لها كالعنف والإساءة والإهمال.

يذكر أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يشارك فى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 لعام 2024 والذي يقام هذا العام تحت شعار ( نصنع المعرفة .. نصون الكلمة)، خلال الفترة من (24يناير وحتى 6 فبراير).

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