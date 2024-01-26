منع مراكب الصيد بعزبة البرج من الخروج لسوء حالة الطقس بدمياط

تعرضت مدن محافظة دمياط لموجه من الطقس السيئ علي مدار اليوم وسقوط غزير لا مطار على معظم المدن خاصة المدن الساحلية، حيث شهدت أمطار غزيرة على معظم المدن.



وتأثرت حركة الصيد بعزبة البرج وبحيرة المنزلة وتوقفت معظم السفن عن العمل ومنعهم من الخروج لرحلات للصيد.

على جانب آخر انتظمت حركة الشحن والتفريغ بميناء دمياط، حيث استقبلت الميناء 32 سفينة حاويات وبضائع عامة.

ووجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رؤوساء الوحدات المحلية بالاستعداد لموجة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار والتأكيد على جاهزية معدات شفط المياه ورفع آثار الأمطار من الشوارع بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

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