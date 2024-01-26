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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

“يوم حزين لفقدان أحد رجالنا المخلصين”.. النادي الأهلى ينعي العامري فاروق

العامري فاروق
العامري فاروق

نعى النادي الأهلى، وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي ووزير الرياضة الأسبق، الذي وفاته المنية صباح اليوم، الجمعة، عن عمر يناهز 53 عاما بعد صراع مع المرض لمدة 80 يوما.

وقال النادي الأهلى في النعي الذي نشره على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان “النادي الأهلي ينعي ابنه الغالي العامري فاروق نائب رئيس النادي ووزير الرياضة الأسبق”،:" ننعي ابنـا غاليـا مـن أبنائه وأحـد رجالاته المخلصين، الذي كان نموذجا للمسئول العاشق والحريص على مصلحة وطنه وناديـه".

وجاء نص النعي الذي نشره الأهلي كالتالي:"ينعى النادي الأهلي إلى أعضائه وجماهيره ومحبيه بقلوب يملأها التسليم بقضاء الله النافذ، وبعيـون تلهبها الدموع حزنا وأسي.. ابنـا غاليـا مـن أبنائه وأحـد رجالاته المخلصين، الذي كان نموذجا للمسئول العاشق والحريص على مصلحة وطنه وناديـه «العامري فاروق، نائب رئيس النادي، وزير الرياضة الأسبق»، الذي دأب على خدمة النادي الأهلي على مدى سنوات طويلة، بذل خلالها أقصى ما لديه لإعلاء شأنه ورفعة رايته، حتى داهمته أزمة صحية مفاجئة أثناء أداء عمله بالنادي قبل شہرین، مکث على أثرها بأحد المستشفيات حتى استرد الله وديعته، وفاضـت روحه الطاهرة إلى بارئها".

واختتم النادي الأهلي بيانه، :"في هذا اليوم الحزيـن نتوجـه بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمد فقيـد النادي الأهلي والرياضة المصرية بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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