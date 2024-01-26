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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

صدى البلد

الإعلامي المصري باسم يوسف، نشر مقطع فيديو، عبر حسابه على “إنستجرام”، تحدث فيه عما جرى بينه وبين الفنان عادل إمام، قبل نحو 12 عاما.

شاهد الفيديو:

ذكريات عدة أثارها تكريم الفنان المصري عادل إمام في حفل "جوي أوورد" بالمملكة العربية السعودية، بعدما حصل على جائزة "زعيم الفن العربي"، التي مُنحت للمرة الأولى والأخيرة في المهرجان.

ومن بين الذكريات التي استرجعها البعض مع الزعيم، ما ذكره الإعلامي المصري باسم يوسف، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستجرام" يتحدث فيه عما جرى بينه وبين عادل إمام قبل نحو 12 عاما.

وأكد باسم يوسف، أنه وقتها، كان يقدم برنامج "البرنامج"، ومع انطلاق الموسم الثاني عبر شبكة "CBC" المصرية؛ قررت الشبكة إقامة حفل من أجل هذه المناسبة.

شاهد الفيديو:

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