طارق شكري ناعيًا العامري فاروق: صاحب مدرسة في تطوير الرياضة وحقق إنجازات عظيمة

نعى النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمزيد من الحزن والأسى، المغفور له بإذن ربه، العامري فاروق - نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ووزير الرياضة الأسبق، والذي وافته المنية اليوم.

وقال شكري إن الساحة الرياضية فقدت أحد أهم رموزها، فقد كان العامري صاحب مسيرة طيبة ومدرسة نابغة سعى من خلالها على مدار سنوات من أجل تطوير الرياضة المصرية والعمل على تقدمها ورُقيها على مستوى الألعاب المختلفة.

وأكد شكري أن العامري فاروق كانت له بصمات مؤثرة في كل المناصب التي تقلدها، وحقق إنجازات عظيمة للرياضة المصرية، والنادي الأهلي الذي ترك له إرثًا كبيرًا من البطولات والتتويجات.

وتقدم شكري بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل، ومجلس إدارة النادي الأهلي، سائلًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.