للمرة الثانية.. الاحتلال يستهدف مستشفي الأمل

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن الاحتلال استهدف بالقصف المدفعي امام مستشفى الأمل للمرة الثانية حيث تطايرت الشظايا داخل المستشفى .

كما تم استهداف منزل أمام البوابة الشرقية لمستشفى الامل بقذيفة مدفعية مما أدى إلى الكثير من الأضرار المادية في مبنى المستشفى ولا إصابات في الطواقم العاملة أو النازحين

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت ان قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت 21 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 200 شهيد و 370 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة الي ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 25900 شهيد و 64110 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي

وأوضحت الصحة في غزة ان قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت مجزرة مروعة بحق الاف الافواه الجائعة التي كانت تنتظر المساعدات الانسانية عند دوار الكويت بغزة راح ضحيتها 20 شهيدا و150 اصابة منها عشرات الحالات الخطيرة التي قد ترفع عدد الشهداء نتيجة خطورة الاصابات وعدم توفر للامكانيات الطبية في مجمع الشفاء الطبي الذي دمر قدراته الاحتلال الاسرائيلي

ودعت الجهات الدولية كافة بضرورة مراجعة المساعدات الطبية وتطابقها مع احتياجاتنا المعلنة لاقسام الطوارئ والعنايات المركزة وغرف العمليات والحضانات والسرطان وامراض الدم والامراض المزمنة وغيرها من اللحتياجات الاساسية المهمة

كما طالبت صحة غزة اللجنة الدولية للصليب الاحمر ومؤسسات الامم المتحدة بحماية المستشفيات وتلبية احتياجاتها الدوائية والطعام والوقود ، وكذلك زيارة الطواقم الطبية المحتجزة لدى الاحتلال الاسرائيلي والضغط للافراج عنهم