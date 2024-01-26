غدا.. حفل توقيع "جنوب السودان شاهد على ميلاد الدولة" بمعرض القاهرة للكتاب

يقام حفل توقيع كتاب "جنوب السودان.. شاهد على ميلاد الدولة"، للكاتب الصحفي أحمد إمبابي، الصادر حديثا عن دار ببلومانيا للنشر والتوزيع الدولي، غدا السبت 27 يناير، في الحادية عشر ونصف صباحا بقاعة حفلات التوقيع، بمنطقة (بلازا 1)، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقام في مركز مصر للمعارض الدولية "المنارة".



يشارك في حفل التوقيع نخبة من الدبلوماسيين من مصر والسودان وجنوب السودان، وكبار الكتاب والإعلاميين من مصر والسودان، وباحثين ودارسين في الجامعات المصرية.



كتاب "جنوب السودان.. شاهد على ميلاد الدولة" للكاتب الصحفي أحمد إمبابي، نائب رئيس تحرير روزاليوسف، والباحث المتخصص في الشأن الأفريقي، ويعد الكتاب الأول من نوعه، من كاتب مصري يروي شهادته عن استقلال جنوب السودان، ومن كاتب من خارج السودان بشماله وجنوب، يوثق لقضية الجنوب بصورة شاملة وموضوعية، منذ تأسيس الدولة السودانية في عهد محمد علي، كما يقدم صورة كاملة لواقع المجتمع في جنوب السودان، وبالتالي يعتبر الكتاب وجبه بحثية شاملة، تقدم للقارىء الصورة الكاملة لقضية الجنوب بعين المتابع والمراقب وقلم الباحث والصحفي.



الكتاب يوثق لمرحلة مهمة وفاصلة في تاريخ الدولة السودانية، وهو حدث انفصال منطقة الجنوب في 2011، وذلك من خلال البحث في أوراق التاريخ عن أصل وجذور مشكلة جنوب السودان عبر عقود طويلة، وتطورها على مرّ الأنظمة التي حكمت السودان، ثم يقدم الكتاب شهادات عن حدث انفصال الجنوب من خلال معايشة الكاتب لحدث تقرير مصير الجنوب والتغطية الصحفية لتلك اللحظة الفارقة لشعب جنوب السودان، بجانب تقصي الواقع من أرض الواقع بين عاصمتي شمال وجنوب السودان "الخرطوم وجوبا"، بشهادات خاصة من النخبتين الحاكمة والسياسية ومن شخصيات دولية عاصرت حدث ميلاد دولة الجنوب.



ويشارك الكتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 لعام 2024، وذلك ضمن اصدارات دار "ببلومانيا" للنشر والتوزيع الدولي، في الجناح الخاص بدار "ببلومانيا" بمنطقة A35، في الصالة الثانية بالمعرض.