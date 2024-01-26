عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مصر ستنتقم يوما ما.. مصطفى بكري يعلق على رفض السيسي اتصال نتنياهو

صدى البلد

قال الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصدر تصريحات كثيرة حول محور صلاح الدين الذي تدور حوله أزمة بين مصر وإسرائيل.


وأضاف بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد "إياكم وتجاوز الثوابت الأساسية في الأمن المصري، ستعرفون قوة مصر الحقيقة إذا فكرتوا في المساس بالأمن القومي المصري"، مضيفا "تقتلون آلاف الفلسطينيين أمام عالم جبان، لا يريد أن يحرك ساكنا، وأمام أمة كان يتوجب عليها اتحاذ القرار الصحيح للدفاع عن الأمن العربي، لكن من يفرط اليوم سيأخذ العقاب من الصهاينة أنفسهم في حالة عدم وجود وحدة عربية حقيقية".


و قال:" ما فعله الرئيس السيسي برفضه الإجابة على اتصال نتنياهو، بأي وجه تحاول الاتصال به وأنت تمارس إبادة وعربدة ضد أهالي فلسطين، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرد الرئيس المصري عليك، نحن غاضبون وسننتقم في يوم من الأيام لما يحدث لأهلنا، طال التاريخ أو قصر سيدفع الصهاينة ثمن ما يرتكبوه بحق الشعب الفلسطيني"، معربا عن أمنيته بأن يكون حكم محكمة العدل الدولية في صالح غزة وأن ينفذ.


وتابع بكري حديثه قائلا:  "الآلاف يسقطون من أهالي فلسطين، متى يتحرك الضمير العالمي والعربي أولا، لنقف وندافع عن أهلنا، التاريخ سيسجل ما يحدث في صفحات سوداء ويكون هناك فرز لمن دعم ومن تخلى".


وأضاف: "البيان قال إن مصر تحترم التزاماتها الدولية وقادرة على الدفاع عن مصالحها وحدودها ولن ترهنها في يد مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين وقال إن إسرائيل تسوق هذه الادعاءات لمحاولة خلق شرعية لاحتلال الممر بالمخالفة لكافة الاتفاقيات وقال إن مصر تمتلك جيشا قويا قادر على حماية حدودها".


وتابع: "هذا موقف تاريخي لمصر وموقف يمكن تسميته بأنه موقف وطني يعبر عن الشارع المصري الحقيقة يمكن تسميته أنه موقف وطني يعبر عن الشارع المصري نتنياهو يقول اللي عايز يقولوا وجانتس يقول اللي عايز يقوله ولكن أياكم وتجاوز الثوابت الأساسية في الامن القومي المصري؛ ستعرفون قوة مصر الحقيقة إذا ما فكرتم المساس بالأمن القومي المصري".


وواصل: "أنت تقتل آلاف الفلسطينيين الذين يسقطون شهداء أمام عالم جبان لا يريد أن يحرك ساكنا وأمام أمة كان يتوجب لها اتخاذ القرار الصحيح بالدفاع عن الأمن القومي العربي باعتبار أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعرب اللي بيفرط النهاردة بكرة هياخد عقاب من الصهاينة أنفسهم هيستلمونا بلد بلد".


وأكمل: "احنا دلوقت بنركن أي مشكلة القلب حزين على ما يحدث بين اشقائنا في الأردن وسوريا عمليات مخدرات بتتم وأشقائنا في الأردن ضربوا بعض الأوكار في سوريا والخارجية السورية ردت سوريا مستهدفة والأردن مستهدف وعلينا أن نجلس على المائدة".


واختتم: "خيرا ما فعل الرئيس السيسي أنه رفض استقبال اتصال من نتنياهو بأي وجه تريد التواصل مع الرئيس السيسي؟ مصر دائما تسعى للسلام وأن تكون جسر للتواصل ولكن أمام العربدة الإسرائيلية وأمام حرب الإبادة التي تشن ضد أهلنا الفلسطينيين لا يمكن بأي حال من الأحوال أن الرئيس المصري هيرد عليك".

مصطفى بكري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إسرائيل حقائق واسرار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة العامري فاروق.. معلومات صادمة عن مرضه| تفاصيل

ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن مصير مصر في كأس الأمم الإفريقية| تفاصيل

تجار الدولار في ورطة.. بشرى سعيدة للمصريين

صخرة الأهلي يشارك أمام الكونغو.. فاروق جعفر يعلن مفاجأة في تشكيل المنتخب

الخطة الجديدة بدأت| تعديل مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء.. تفاصيل الجدول وعدد ساعات الانقطاع

أوقفوا الشراء فورا| جرام الذهب يقفز 1000 جنيه لهذا السبب

10 درجات كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم وأمطار بهذه المناطق

العدل الدولية ترفض طلب الفريق الإسرائيلي بإلغاء قضية الإبادة الجماعية

ترشيحاتنا

قرارات قوية من محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال.. تعرف عليها

علي معلول يتحدث لأول مرة عن إعتزاله اللعب الدولي مع تونس

العدل الدولية: 16 صوتا يؤيدون إلزام إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية في غزة

خلال شهر.. محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بتقديم تقريرعن الأوضاع بغزة

أول تعليق من جنوب أفريقيا على قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

حكمت لصالح الإنسانية.. أول تعليق لوزير خارجية فلسطين على قرار العدل الدولية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصريحاتها عن شيرين عبد الوهاب.. إطلالات أثارت الجدل لـ ميرهان حسين

فستان مجسم.. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد

وفاة العامري فاروق.. أسباب وأعراض مرضه

وفاة العامري فاروق.. معلومات صادمة عن مرضه| تفاصيل

فيديو

أصالة تطرح أحدث كليباتها صندوق الذكريات .. فيديو

رانيا فريد شوقي تكشف عن حقيقة تعرضها للسحر.. فيديو

آخرهن ريهام سعيد وإليسا.. نجمات ضحايا عمليات التجميل وقعن في نفس الفخ

ليلى عبد اللطيف تنبأت بعودة تامر حسني لـ بسمة بوسيل.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ