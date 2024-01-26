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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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انهيار برج وسقف كنيسة تاريخية في ولاية كونيتيكت الأمريكية.. فيديو

صدى البلد

وقع انهيار كبير بمبنى الكنيسة التجمعية الأولى العتيق في مدينة نيو لندن بولاية كونيتيكت الأمريكية دون أن ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات.
 

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الكنيسة تقع  في وسط نيو لندن

وقالت دائرة الإطفاء في نيو لندن إن سيدة واحدة كانت بداخل الكنيسة عند وقوع الحادث وتمكنت قوات الإنقاذ من إخراجها من المبنى بسلام، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وقال عمدة نيو لندن مايكل باسيرو إن ظروف الحادث جاءت بكثير من الحظ الجيد بسبب عدم وجود قداس بداخله وقت وقوعه كما انهار سقف المبنى بداخله عوضاً عن سقوطه بالطريق أو المباني القريبة منه.

وتقع الكنيسة في وسط نيو لندن بالقرب من مبنى المدينة ومهاجع طلاب جامعة كونيتيكت.

ولاية كونيتيكت نيو لندن يورونيوز جامعة كونيتيكت الكنيسة

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