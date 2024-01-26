بالطيران.. هجوم عراقي علي قاعدة عين الأسد الأمريكية

نفذت "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الجمعة، هجوما على قاعدة "عين الأسد" الجوية في محافظة الأنبار غربي العراق بهجوم هو الثاني من نوعه في غضون الساعات القليلة التي مضت.

وفي بيان لها؛ ذكرت المقاومة العراقية إن مقاتليها هاجموا اليوم الجمعة ، قاعدة عين الاسد المحتلة غرب العراق ، بالطيران المسيّر".

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق هاجمت بواسطة الصواريخ والطائرات المسيّرة ، ثلاث قواعد للاحتلال في العراق و سوريا، وهنّ (قاعدة كونيكو ، قاعدة مطار أربيل، وقاعدة عين الأسد ).

وفي لبنان؛ أعلن حزب الله اللبناني أن عناصره استهدفت موقع ‌‏السماقة للعدو الصهيوني في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

كانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت في وقت سابق بإطلاق صاروخ مضاد للدروع من جنوب لبنان باتجاه الأراضي المحتلة.

أعلن حزب الله اللبناني، في وقت سابق ، عن استهدافه قاعدة ميرون الإسرائيلية للمراقبة الجوية في جبل الجرمق للمرة الثانية.

