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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الغربية: انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي للأبقار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن  الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية اليوم  عن استعداد المديرية لفعاليات الحملة القومية الأولى لعام 2024 للتحصين ضد مرض الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام والماعز على مستوى المحافظة، والتى تنطلق السبت القادم وتستمر لمدة شهر.

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وأشار "أنور " ، إلى إن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ  176 ألف و697 حيوان من الأبقار والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة، لافتا إلى أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء.

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وناشد " أنور"، جميع المربين بالتعاون الكامل مع الأطباء البيطريين المكلفين بتنفيذ أعمال الحملة من خلال اللجان، سواء كانت لجان ثابتة متمركزة بـ 134 وحدة بيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، أو المتنقلة من باب إلي باب، وأن التحصينات آمنة وفعالة.

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