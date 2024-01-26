ممنوعات مع المسافرين.. مطار القاهرة يحرر 532 محضر ضبط جمركي خلال 2023

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، في تحرير 532 محضر ضبط جمركي في العام المنقضي 2023.

تم تحرير 290 محضر ضبط جمركي في مبني الركاب رقم ٣ كانوا بالتفصيل كما يلي :

134 محضر ضبط مخدرات متنوعة مابين حشيش وماريجوانا بكافة اشكالها جوهرها وزيوتها وما يخلط منها في حلويات وعبوات اخري متنوعة ومخدري CBD و HTC وبودرة الهيروين والكوكايين وأيضا الشرائط الدوائية لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات ابرزها الترامادول والكونترمال والكودايين والبريجابالين واللاريكا والاوكسي كونتين.

39 محضر ضبط اسلحة ابرزها اسلحة بيضاء متنوعة ونارية ومناظير تركب علي اسلحة نارية، و17 محضر ضبط لمعادن ثمينة منها السبائك والمشغولات الذهبية والفضية والاحجار الكريمة، و٤ محاضر ضبط لاثار متنوعة، وثلاثة محاضر ضبط نقد تم اخفاءه ولم يفصح عنه، و 14 محضر ضبط لادوية متنوعة أبرزها المحظور منها، 13 محضر ضبط لمستحضرات تجميل متنوعة، ومحضر ضبط لساعات ثمينة، و65 محضر ضبط لبضائع متنوعة أخري.

وتم تحرير 155 محضر ضبط جمركي في مبني الركاب رقم 2 بقيادة احمد سعد المدير العام، كان تفصيلهم كما يلي : - 64 محضر ضبط مخدرات و 18 اسلحة متنوعة و 20 معادن ثمينة و 3 ادوية متنوعة، و 3 مستحضرات تجميل، و 3 ساعات ثمينة ، ومحضر نقد واحد و43 محضر ضبط لبضائع متنوعة.

في مبني الركاب رقم 1 تم تحرير 87 محضر ضبط جمركي كما يلي :

- 17 محضر ضبط مخدرات متنوعة بطرق اخفاء مختلفة، و9 محاضر ضبط لاسلحة متنوعة، و 29 لمعادن ثمينة ، و 3 لادوية، و 4 لمستحضرات تجميل، ومحضر نقد واحد، و 24 محضر ضبط متنوع.

تم تحرير المحاضر، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى رئيس الادارة المركزية وبمتابعة مستمرة من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ودعم ومساندة من الدكتور محمد معيط وزير المالية.